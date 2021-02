Elfo | avventure a briglie sciolte nelle strade di Milano

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È una sostanza impalpabile ma densissima quella raccontata danel volume È la nebbia che va per Milieu. Storie di bevute sui Navigli, di tram liberty e case di ringhiera,incastonate nell’asfalto della Capitale morale però a. Nomen omen: «Nel 1977, quando ho iniziato, firmare con nome e cognome faceva troppo ’compito in classe’», dice l’autore, al secolo Giancarlo Ascari. «Così, ho scelto uno pseudonimo che mi riportasse alla magia dei miei fumetti di ragazzino. In … Continua L'articolo proviene da il manifesto.