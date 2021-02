Elettra Lamborghini per il regalo di S. Valentino chiede consiglio ai fans (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elettra Lamborghini non sa cosa regalare al marito per San Valentino e chiede consigli alla community Elettra Lamborghini su Instagram è solare, divertente, ironica e schietta e si dona ai fans così com’è senza sovrastrutture. Anche se alle prese con nuovi progetti lavorativi, la cantante non perde mai il contatto con i suoi fans ai quali racconta alcuni dettagli della sua vita. L’amore per i cavalli, il momento della palestra: Elettra Lamborghini è irrefrenabile e dolcissima quando parla di problemi comuni che eliminano quel confine tra il personaggio famoso e il fan. Tra una storia e l’altra, ieri sera Elettra Lamborghini ha chiesto consiglio ai follower, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)non sa cosa regalare al marito per Sanconsigli alla communitysu Instagram è solare, divertente, ironica e schietta e si dona aicosì com’è senza sovrastrutture. Anche se alle prese con nuovi progetti lavorativi, la cantante non perde mai il contatto con i suoiai quali racconta alcuni dettagli della sua vita. L’amore per i cavalli, il momento della palestra:è irrefrenabile e dolcissima quando parla di problemi comuni che eliminano quel confine tra il personaggio famoso e il fan. Tra una storia e l’altra, ieri seraha chiestoai follower, ...

