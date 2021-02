Edoardo Tocco ha portato gli auguri di Cagliari al nuovo Centenario Aldo Leuzzi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La città difesteggia oggi, giovedì 4 febbraio 2021, il suoche ha ricevuto la visita del Presidente del Consiglio Comunale,. Il rappresentante dell’Assemblea cittadina ha voluto portare in dono, oltre aglidi tutta l’Amministrazione, anche una pergamena ricordo al signor, nato a Lecce il 4 febbraio 1921 e trasferitosi in Sardegna subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha vissuto il conflitto bellico da aviatore per poi, lasciata la divisa, stabilirsi adove ha incontrato e sposato la moglie Antonietta Pippia. I cinque figli, sette nipoti e sei pronipoti non sono voluti mancare all’appuntamento con il centesimo compleanno del ...

Sab_Edoardo : @iannetts70 Ahahahah il vaccinato con il naso di fuori é il tocco di classe che mancava -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Tocco

Sardegna Live

... ma il tutto contornato con undi ego. Il brano nasce per necessità ed un sentimento di '... il videoclip porta la firma del grande videomakerLadiana : 'Il regista e i due straordinari ......pericolo in area abruzzese con Sorensen che salva in angolo quindi proteste per un presunto... prende il posto del compagno di squadra 59' Gli fa spazioMasciangelo per Pescara 59' ...: online il seminario con i costituzionalisti Unimc. In che misura le tecnologie digitali e il social network influenzano i processi democratici? Possono i social media silenziare un politico come il ..."Perchè ho scelto mia madre per la protagonista di La vita davanti a se'? Avevo la sua voce nella testa mentre leggevo il romanzo di Romain Gary. Madame Rosa era lei, con la sua storia", dice Edoardo ...