È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici ammette “Non è la trasmissione giusta”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Un inizio di puntata diverso dal solito per, che questa mattina ha salutato il pubblico della suain una maniera diversa. Dopo aver ceduto il posto all’edizione speciale del TG1 per seguire l’arrivo di Mario Draghi al Colle, la conduttrice ha riconquistato il suo spazio, condividendo un messaggio speciale proprio per il premier incaricato. Èsospeso per il TG1è un volto storico della tv italiana e esattamente per questo motivo il suo ritorno, dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, è stato accolto di buon grado dei suoi fedeli spettatori. Proprio a loro, la conduttrice ama rivolgersiin maniera sincera, ...