“È nata Nina” | il primo fiocco rosa e la prima foto in 3 per la coppia vip

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Genitori per lavolta: è. Un, dunque, sulla porta del calciatore, che insieme alla neo mamma ha dato il lieto annuncio tramite Instagram con una bellissimadi famiglia. Lui, la compagna e la lorogenita,da poche ore. “, benvenuta nelle nostre vite amore nostro”, ha scritto lei, Agustina Gandolfo sul proprio profilo immortalando ilabbraccio dei tre. “Grazie Agustina per avermi dato questa gioia immensa”, la didascalia con cui gli ha fatto eco il neo papà, Lautaro Martinez., che èa Milano, è lafiglia dell’attaccante dell’Inter e la modella a cui sono arrivati subito tantissimi auguri e ...

MaraTosseghini : Perdonate l’intermezzo meteorologico, ma è accettabile essere nata nella regione più piovosa d’Italia e vivere da a… - FinarMariasole : RT @Radio3tweet: Un famelico club di donne, una banda clandestina dedita ai banchetti concepita grazie alla voce di Nina Simone, nata con l… - robottino2 : RT @Radio3tweet: Un famelico club di donne, una banda clandestina dedita ai banchetti concepita grazie alla voce di Nina Simone, nata con l… - FinoAllaFine___ : Il primo tempo ci hanno ammorbato con questa Nina che è nata ieri, secondo tempo Lukaku in panchina. - DeaPaola : RT @Radio3tweet: Un famelico club di donne, una banda clandestina dedita ai banchetti concepita grazie alla voce di Nina Simone, nata con l… -

Ultime Notizie dalla rete : nata Nina

Gaucho News

Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro , la coppiaproprio all'interno della casa più ... con la voglia, come ci ha raccontato lei, già mamma di, di allargare la famiglia': è quanto si ...Colloquio alla "Dire" conRentel, direttrice di Ferando Falcoes,nell'estremo est dello Stato di San Paolo, in una zona nota come Alto Tiete con il sogno dei fondatori di cambiare la realtà delle favelas nelle quali ...Si allarga la famiglia dell'attaccante argentino Lautaro Martínez e della fidanzata Agustina Gandolfo. È nata Nina, la loro prima figlia ...Nella giornata di ieri Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono diventati genitori. E’ nata la piccola Nina ed è alla primogenita che la moglie dell’attaccante argentino ha voluto dedicare un post d’ ...