Dragostea din tei, “nu ma, nu ma iei” diventa “presto presto, parliamo di Gesù”: la svolta cristiana di Haiducii (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da “nu ma, nu ma iei” a “presto presto, parliamo di Gesù” è un attimo. Erano i primi anni Duemila quando la canzone “Dragostea Din Tei” è diventata un tormentone indiscusso e indiscutibile, vendendo un milione di copie in Europa e raggiungendo il primo posto dei singoli più venduti in Italia. Giovani e meno giovani, l’hanno ballata tutti (anche grazie a un remix di Gabry Ponte). Ora però c’è una nuova versione assai particolare. La cantante che ha portato al successo il brano in Italia, il cui nome d’arte è Haiducii, ha deciso di realizzare una versione “cristiana” dal titolo “parliamo di Gesù”. Pubblicata su Youtube nel 2019, solo ora è diventata virale sui social. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da “nu ma, nu ma iei” a “di” è un attimo. Erano i primi anni Duemila quando la canzone “Din Tei” èta un tormentone indiscusso e indiscutibile, vendendo un milione di copie in Europa e raggiungendo il primo posto dei singoli più venduti in Italia. Giovani e meno giovani, l’hanno ballata tutti (anche grazie a un remix di Gabry Ponte). Ora però c’è una nuova versione assai particolare. La cantante che ha portato al successo il brano in Italia, il cui nome d’arte è, ha deciso di realizzare una versione “” dal titolo “di”. Pubblicata su Youtube nel 2019, solo ora èta virale sui social. ...

In più, storia nella storia come se non bastasse, Parliamo di Gesù " questo il titolo del brano realizzato da Don Alessandro Cossu - non solo è la rivisitazione di Dragostea Din Tei , ma è stata ...

Da solista, Gabry si è affermato sulla scena dance italiana grazie a opere come La danza delle streghe e remix di successo quali Dj Lhasa - Giulia e Haiducii - Dragostea din tei e molti altri. Gabry ...

Don Alessandro Cossu, il parroco di San Teodoro, è riuscito a riportare in scena Haiducii, la cantante del brano dance che spopolò nei primi anni del 2000 e che ora è “resuscitato” in chiave pop-catto ...

