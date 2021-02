Draghi senza assicurazione auto al Quirinale: smettetela con le investigazioni fai da te (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’avevamo detto: il segnale di inizio di un nuovo governo è una deprecabile campagna elettorale basata sulle bufale. Abbiamo già visto, letteralmente a pochi minuti dall’incarico con riserva a Draghi improbabili appelli “dall’Europa” a conservare il Governo Conte sotto pena della privazione del Recovery Fund. Ovviamente tarocchi. Siamo adesso arrivati ad un video su TikTok nel quale un solerte ricercatore della verità inseriti su Internet i dati delle targhe della scorta del Presidente del Consiglio incaricato ha scoperto di non trovarne i dati assicurativi. Deducendo ovviamente che l’unica soluzione giusta è che Draghi non paghi l’assicurazione sui veicoli di servizio Cosa che tecnicamente non spetterebbe neppure a Draghi, ma si sa, nel mondo delle informazioni non verificate sono dettagli. Ci sono una serie di ... Leggi su bufale (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’avevamo detto: il segnale di inizio di un nuovo governo è una deprecabile campagna elettorale basata sulle bufale. Abbiamo già visto, letteralmente a pochi minuti dall’incarico con riserva aimprobabili appelli “dall’Europa” a conservare il Governo Conte sotto pena della privazione del Recovery Fund. Ovviamente tarocchi. Siamo adesso arrivati ad un video su TikTok nel quale un solerte ricercatore della verità inseriti su Internet i dati delle targhe della scorta del Presidente del Consiglio incaricato ha scoperto di non trovarne i dati assicurativi. Deducendo ovviamente che l’unica soluzione giusta è chenon paghi l’sui veicoli di servizio Cosa che tecnicamente non spetterebbe neppure a, ma si sa, nel mondo delle informazioni non verificate sono dettagli. Ci sono una serie di ...

