Draghi, Salvini: “Se è riedizione del governo con M5s, Pd e Renzi non ci stiamo”. Forza Italia pressa gli alleati: “Folle non sostenerlo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Serve discontinuità sui nomi e la squadra, se la sinistra pensa di fare il governo Conte con Mario Draghi al suo posto, non ci sto”. A rivendicarlo il segretario della Lega Matteo Salvini, nel giorno in cui iniziano le consultazioni dei partiti con il premier incaricato Mario Draghi. Con il centrodestra ancora in ordine sparso e Fratelli d’Italia contraria a un sostegno, è il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a pressare gli alleati per il via libera a Draghi: “Il governo Berlusconi si è già battuto per avere Draghi, ora la sua indicazione va nella direzione auspicata da Berlusconi”, incalza il vicepresidente azzurro Antonio Tajani. Ma se i leader cercano di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Serve discontinuità sui nomi e la squadra, se la sinistra pensa di fare ilConte con Marioal suo posto, non ci sto”. A rivendicarlo il segretario della Lega Matteo, nel giorno in cui iniziano le consultazioni dei partiti con il premier incaricato Mario. Con il centrodestra ancora in ordine sparso e Fratelli d’contraria a un sostegno, è il presidente diSilvio Berlusconi are gliper il via libera a: “IlBerlusconi si è già battuto per avere, ora la sua indicazione va nella direzione auspicata da Berlusconi”, incalza il vicepresidente azzurro Antonio Tajani. Ma se i leader cercano di non ...

