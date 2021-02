Draghi parte in salita. La maggioranza per adesso non c’è. Oggi il premier incaricato avvia le consultazioni. Ma la Lega è indecisa e i 5S sono per il No (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi accetta l’incarico di Sergio Mattarella e prova a cercare una maggioranza per sostenere quel governo “di alto profilo” che il capo dello Stato ha evocato per traghettare il Paese fuori dalla crisi sanitaria, sociale, economico e finanziaria che lo attanaglia. Ma la strada appare in salita e la situazione magmatica. La scelta ricaduta sull’ex presidente della Bce ha provocato un vero terremoto tra le forze politiche che si interrogano, nel corso di riunioni e vertici fiume, su come rispondere all’appello alla responsabilità arrivato dal Colle. Una chiamata che non si vuole disattendere senza tradire però la propria identità. Prima di incontrare i presidenti di Senato e Camera e poi raggiungere Conte a Palazzo Chigi, Draghi si dice consapevole del “momento difficile” e dell’emergenza che “richiede risposte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioaccetta l’incarico di Sergio Mattarella e prova a cercare unaper sostenere quel governo “di alto profilo” che il capo dello Stato ha evocato per traghettare il Paese fuori dalla crisi sanitaria, sociale, economico e finanziaria che lo attanaglia. Ma la strada appare ine la situazione magmatica. La scelta ricaduta sull’ex presidente della Bce ha provocato un vero terremoto tra le forze politiche che si interrogano, nel corso di riunioni e vertici fiume, su come rispondere all’appello alla responsabilità arrivato dal Colle. Una chiamata che non si vuole disattendere senza tradire però la propria identità. Prima di incontrare i presidenti di Senato e Camera e poi raggiungere Conte a Palazzo Chigi,si dice consapevole del “momento difficile” e dell’emergenza che “richiede risposte ...

