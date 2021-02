Draghi lavora alla squadra di governo, le anticipazioni: ecco i nomi dei possibili ministri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi lavora per formare la nuova squadra di governo. L’obiettivo è quello di proporre ministri competenti, che siano in grado di guidare il Paese in una fase così delicata. Come anticipa il Corriere, quello che seguirà Draghi sarà il modello dell’esecutivo Ciampi, che per la prima volta aggregò politici e tecnici, puri o d’area. È incerto il numero dei ministri, ma già circolano ipotesi di nomi nuovi e conferme. Draghi, ecco il totoministri Occhi puntati innanzitutto sul Ministero dell’economia e delle Finanze che dovrà gestire il piano della ripresa economica e dei fondi europei. E affrontare altri nodi spinosi. Draghi potrebbe puntare su ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioper formare la nuovadi. L’obiettivo è quello di proporrecompetenti, che siano in grado di guidare il Paese in una fase così delicata. Come anticipa il Corriere, quello che seguiràsarà il modello dell’esecutivo Ciampi, che per la prima volta aggregò politici e tecnici, puri o d’area. È incerto il numero dei, ma già circolano ipotesi dinuovi e conferme.il totoOcchi puntati innanzitutto sul Ministero dell’ecoa e delle Finanze che dovrà gestire il piano della ripresa ecoca e dei fondi europei. E affrontare altri nodi spinosi.potrebbe puntare su ...

