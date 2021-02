Draghi | diretta governo | consultazioni dalle 15 30 | si chiude sabato Berlusconi | «Direzione indicata da Fi»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioha trascorso in Umbria la prima notte da presidente del Consiglio incaricato. Nella sua casa immersa in un bosco alle porte di Città della Pieve. L'ex presidente della Bce...

L'ex premier spiega con poche parole: 'Desidero ringraziare Sergio Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali. Ieri ho incontrato..."
"Da me nessuno ostacolo". Ai Cinquestelle: "Ci sono e ci sarò sempre". Di Maio: "Grazie Giuseppe, saremo protagonisti anche nel nuovo governo". Ma i grillini restano spaccati...
Gilda Draghi, madre di Mario. Il vicesindaco del paese, Tonino Vella, riferisce un ricordo personale sulla madre di Mario Draghi: "Mia madre fu sua alunna. La ricordò sempre co..."