Draghi, al via le consultazioni con "il sostegno incondizionato" di +Europa ed Azione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Eccoci dunque all'atteso 'D-Day'. Mentre le varie formazioni sono intente a 'trovare la quadra' rispetto ai contenuti – ed alle conseguenze – delle consultazioni, se Conte ha ufficialmente annunciato l'intenzione di 'perseverare', alle 15.30, puntuale, Mario Draghi ha indossato i panni del premier. Un compito non da poco il suo: riuscire a creare i presupposti per la formAzione d un nuovo governo, in grado di 'soddisfare' tutti ma, sopratutto, di essere abbastanza forte per affrontare gli imminenti e gravi accadimenti che fanno paurosamente 'barcollare' il Paese. Il via con +Europa e Azione, Maie, Centro Democratico, Europeisti, Idea e Cambiamo" Dunque, nell'agenda, il primo incontro – andato in scena poco fa – ha visto protagonisti +Europa e Azione, Maie, Centro

