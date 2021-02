“Dovete aiutarmi”. Elettra Lamborghini, la richiesta ai suoi fan. Ma dopo poco si sente male (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sempre divertente Elettra Lamborghini che con le sue storie su Instagram fa sorridere tutti i suoi fan. Lei, che con suo pubblico ha un rapporto speciale, con ben 6,5 milioni di seguaci, l’ereditiera più famosa della tv è una delle star più amate dal popolo del web. Solare, dinamica e frizzante, Elettra conquista tutti riuscendo a strappare un sorriso a tutti con le sue divertenti storie che ama condividere sui social. Proprio tramite il suo profilo Instagram rende partecipi coloro che la amano della sua vita quotidiana, dei suoi progetti professionali e anche dei suoi affetti più cari. La bellissima e conturbante ereditiera parla dell’amore provato per quello che è stato il suo cavallo fin da piccola, purtroppo morto nei mesi scorsi e che ancora oggi ricorda con tanto affetto. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sempre divertenteche con le sue storie su Instagram fa sorridere tutti ifan. Lei, che con suo pubblico ha un rapporto speciale, con ben 6,5 milioni di seguaci, l’ereditiera più famosa della tv è una delle star più amate dal popolo del web. Solare, dinamica e frizzante,conquista tutti riuscendo a strappare un sorriso a tutti con le sue divertenti storie che ama condividere sui social. Proprio tramite il suo profilo Instagram rende partecipi coloro che la amano della sua vita quotidiana, deiprogetti professionali e anche deiaffetti più cari. La bellissima e conturbante ereditiera parla dell’amore provato per quello che è stato il suo cavallo fin da piccola, purtroppo morto nei mesi scorsi e che ancora oggi ricorda con tanto affetto. Anche ...

Ife_Eso : RT @casiftangeles: “dovete aiutarmi ragazzi, non lasciatemi mai sola, ho già vissuto questa cosa da sola a Como” Ma perché deve rivivere t… - Jacoposvoice : RT @jessygiu12: “Però dovete aiutarmi ragazzi, non dovete lasciarmi da sola” Non ti molleranno un attimo, dovrai cacciarli tu quando ti sta… - 13Rosylu : RT @casiftangeles: “dovete aiutarmi ragazzi, non lasciatemi mai sola, ho già vissuto questa cosa da sola a Como” Ma perché deve rivivere t… - butterflykus : RT @Ilovetrashh: Dayane: “Però dovete aiutarmi ragazzi, non lasciatemi da sola.” La tua ‘famiglia’ speciale è lì per te Day.?? E noi qui f… - Sunflow89260744 : RT @casiftangeles: “dovete aiutarmi ragazzi, non lasciatemi mai sola, ho già vissuto questa cosa da sola a Como” Ma perché deve rivivere t… -