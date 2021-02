Documenti in scadenza: prevista la proroga del rinnovo a causa del Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'emergenza sanitaria causata dal Covid ha costretto il Governo ad attuare numerose misure per cercare di aiutare i cittadini italiani. Ricordiamo prima di tutto i numerosi bonus Covid-19 che hanno lo scopo di aiutare le famiglie che versano in condizioni economiche difficili in un periodo storico particolare e complesso come quello che stiamo vivendo attualmente. Oltre agli incentivi e alle agevolazioni, ci sono state anche altre misure legate alla pandemia. Una di questa è certamente quella che ha portato alla proroga della scadenza di alcuni Documenti. La decisione è stata presa con l'obiettivo di evitare che si formassero assembramenti e file chilometriche che avrebbero sicuramente favorito l'aumento di contagi di Coronavirus. proroga delle scadenze dei ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'emergenza sanitariata dalha costretto il Governo ad attuare numerose misure per cercare di aiutare i cittadini italiani. Ricordiamo prima di tutto i numerosi bonus-19 che hanno lo scopo di aiutare le famiglie che versano in condizioni economiche difficili in un periodo storico particolare e complesso come quello che stiamo vivendo attualmente. Oltre agli incentivi e alle agevolazioni, ci sono state anche altre misure legate alla pandemia. Una di questa è certamente quella che ha portato alladelladi alcuni. La decisione è stata presa con l'obiettivo di evitare che si formassero assembramenti e file chilometriche che avrebbero sicuramente favorito l'aumento di contagi di Coronavirus.delle scadenze dei ...

Imspeakingtou : - non sapete fare le foto ai documenti senza il flash - non sapete che dei documenti va allegato sempre anche il re… - TheItalianTimes : Prorogata la #scadenza dei #documenti d’identità, carta identità, #passaporto e #patente, e della #revisioneauto e… - sunlighteight : ho chiesto al tipo dell'uni se c'è una scadenza per mandare i documenti e lui mi ha risposto che devo fare la visa… - ComuneUsseaux : E' stato pubblicato il bando di gara per la concessione quinquennale della struttura comunale denominata 'Bergeria… - crivigevano : Scadenza dei documenti? non temere, ecco le disposizioni in materia -