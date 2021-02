Diletta Leotta e Can Yaman, la prima foto social della nuova «coppia pericolosa» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di indiscrezioni, la nuova coppia del 2021, quella formata da Diletta Leotta, 29 anni e Can Yaman, 31, fa il suo debutto ufficiale sui social. L’attore turco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui, in pugno una pistola, posa al poligono assieme alla fidanzata che lo abbraccia sorridente. Uno scatto accompagnato da una didascalia di due sole parole – «Coppia pericolosa» – che conferisce alla tanto chiacchierata love story il crisma dell’ufficialità. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di indiscrezioni, la nuova coppia del 2021, quella formata da Diletta Leotta, 29 anni e Can Yaman, 31, fa il suo debutto ufficiale sui social. L’attore turco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui, in pugno una pistola, posa al poligono assieme alla fidanzata che lo abbraccia sorridente. Uno scatto accompagnato da una didascalia di due sole parole – «Coppia pericolosa» – che conferisce alla tanto chiacchierata love story il crisma dell’ufficialità.

