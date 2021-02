Di Maio: “Il M5S ha il dovere di ascoltare Draghi, dobbiamo mostrarci maturi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio. In questa fragile cornice, il MoVimento 5 Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto”. Così il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, in una nota sul nuovo premier incaricato nel giorno delle prime consultazioni dopo l’incarico conferito a Draghi dal presidente della Repubblica Mattarella, che Di Maio ringrazia. In premessa il ministro lascia spazio anche a un momento di riflessione sulla crisi politica attuale: “Comprendo gli animi e ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio. In questa fragile cornice, il MoVimento 5 Stelle ha, a mio avviso, ildi partecipare,e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto”. Così il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di, in una nota sul nuovo premier incaricato nel giorno delle prime consultazioni dopo l’incarico conferito adal presidente della Repubblica Mattarella, che Diringrazia. In premessa il ministro lascia spazio anche a un momento di riflessione sulla crisi politica attuale: “Comprendo gli animi e ...

