Detto Fatto, Caterina Balivo boccia la Guaccero: “Non la guardo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da quando Bianca Guaccero è arrivata a Detto Fatto prendendo il posto di Caterina Balivo si è sempre parlato di una presunta rivalità tra le due, che puntualmente entrambe non hanno alimentato. Giunti ormai alla terza edizione condotta dall’attrice pugliese, la conduttrice napoletana che per anni è stata padrona di casa del pomeriggio sulle reti Rai – prima con ‘Festa Italiana’ e con ‘Detto Fatto’ mentre dopo con ‘Vieni da Me’ – oggi si ritrova senza una trasmissione. Chi la segue, però, è ben felice di rivederla nel talent ‘Il Cantante Mascherato’ come giudice. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, oltre a parlare del suo ritorno sul piccolo schermo grazie a Milly Carlucci, Caterina ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da quando Biancaè arrivata aprendendo il posto disi è sempre parlato di una presunta rivalità tra le due, che puntualmente entrambe non hanno alimentato. Giunti ormai alla terza edizione condotta dall’attrice pugliese, la conduttrice napoletana che per anni è stata padrona di casa del pomeriggio sulle reti Rai – prima con ‘Festa Italiana’ e con ‘’ mentre dopo con ‘Vieni da Me’ – oggi si ritrova senza una trasmissione. Chi la segue, però, è ben felice di rivederla nel talent ‘Il Cantante Mascherato’ come giudice. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, oltre a parlare del suo ritorno sul piccolo schermo grazie a Milly Carlucci,...

pietroraffa : Gruber:'Lei dopo dovrebbe andare in Europa a contrattare' Salvini:'Guardi che io ho fatto il Ministro e il Vicepre… - Giorgiolaporta : Qualche giorno fa ho detto che #Renzi non avrebbe mai fatto cadere il #GovernoConte. Sbagliavo e i fatti hanno dat… - davidallegranti : Draghi convocato da Mattarella. D'altronde Di Maio l'aveva detto che gli aveva fatto una buona impressione - leoelle1 : Prima mi hai rovinato la vita e poi hai detto che ti ho fatto male - nonhoniente00 : RT @Ale_Mr4: Il daytime andava fatto ma non in questo modo. Avrebbero dovuto assolutamente evitare la parte iniziale dove le veniva comunic… -