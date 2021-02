Destini incrociati | la vera storia che ha ispirato il film

(Di giovedì 4 febbraio 2021)è undel 1999 basato su eventi realmente accaduti narrati nel romanzo Random Hearts, scritto e pubblicato da Warren Adler.è undel 1999, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, basato su unarisalente al 1982, tratta dal romanzo Random Hearts scritto e pubblicato da Warren Adler nel 1984. Il romanzo di Adler parla dell'incidente aereo del volo Air Florida 90 del gennaio 1982 nel fiume Potomac, in volo dall'aeroporto nazionale di Washington, D.C. I diritti delfurono ottenuti subito dopo l'uscita del romanzo, tuttavia, lo sviluppo della pellicola rimase in una fase di stallo per più di quindici anni. Negli anni '80 Dustin Hoffman ...

Destini incrociati è un film del 1999 basato su eventi realmente accaduti narrati nel romanzo Random Hearts, scritto e pubblicato da Warren Adler. Destini incrociati è un film del 1999, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, basato su una storia vera risalente al 1982, tratta dal romanzo Random Hearts scritto e pubblicato da Warren Adler nel 1984. Il romanzo di Adler parla dell'incidente aereo del volo Air Florida 90 del gennaio 1982 nel fiume Potomac, in volo dall'aeroporto nazionale di Washington, D.C. I diritti del film furono ottenuti subito dopo l'uscita del romanzo, tuttavia, lo sviluppo della pellicola rimase in una fase di stallo per più di quindici anni. La produzione di Destini incrociati era già in piedi da circa 15 anni prima che il film venisse realizzato effettivamente.