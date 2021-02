Delitto di Cogne, sospesa l'asta della villa dove fu ucciso il piccolo Samuele Lorenzi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stop all'asta della villetta di Cogne dove il 30 gennaio del 2002 venne ucciso il piccolo Samuele Lorenzi. La decisione di fermare la vendita dell'immobile fino al 30 giugno prossimo è arrivata dal giudice del tribunale di Aosta Paolo De Paola. L'asta si sarebbe dovuta svolgere in tribunale ad Aosta il prossimo 19 febbraio: offerta minima 626.475 euro. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, dopo che l'avvocato Carlo Taormina, creditore dei coniugi Lorenzi, non si è opposto alla richiesta di sospensione. Potrebbe dunque essere in corso una trattativa con i coniugi per la revoca del pignoramento. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stop all'villetta diil 30 gennaio del 2002 venneil. La decisione di fermare la vendita dell'immobile fino al 30 giugno prossimo è arrivata dal giudice del tribunale di Aosta Paolo De Paola. L'si sarebbe dovuta svolgere in tribunale ad Aosta il prossimo 19 febbraio: offerta minima 626.475 euro. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, dopo che l'avvocato Carlo Taormina, creditore dei coniugi, non si è opposto alla richiesta di sospensione. Potrebbe dunque essere in corso una trattativa con i coniugi per la revoca del pignoramento.

SkyTG24 : Delitto di Cogne, sospesa l'asta della villa dove fu ucciso il piccolo Samuele Lorenzi - rep_torino : Cogne, sospesa l'asta per la villa del delitto: verso la trattativa tra Annamaria Franzoni e l'avvocato Taormina [a… - occhio_notizie : Annamaria #Franzoni torna in tribunale e chiede che non vengano fatte speculazioni sul delitto di #Cogne - AnsaValledAosta : Cogne, sospesa asta villa delitto fino a giugno. Non escluso accordo tra avvocato Taormina e coniugi Lorenzi #ANSA - rep_torino : Aosta, Annamaria Franzoni torna in tribunale 18 anni dopo il delitto di Cogne: 'Turismo macabro nella nostra villa'… -