Decreto Ristori e blocco licenziamenti: cosa succederà con Draghi premier? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle domande che più si continua a sentire in queste ore é cosa cambierà se Draghi dovesse divenire premier e dunque se riuscisse nell’incarico affidatogli dal Presidente Mattarella di provare aformare un nuovo Governo, cosa cambierebbe circa il Decreto Ristori, il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione e i vari bonus? Le politiche di austerity di Mario Draghi sono note ai più, dunque quale strategie, si chiedono preoccupati anche quelli a cui manca poco alla pensione, potrebbe mettere in atto l’ex della BCE per risollevare le sorti economiche del nostro Paese? Moltissimi sanno il peso che ha Draghi tant’é che lo stesso Professor Giuliano Cazzola in uno dei suoi ultimi edotoriali su Start Magazin intitolato “Che cosa ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle domande che più si continua a sentire in queste ore écambierà sedovesse diveniree dunque se riuscisse nell’incarico affidatogli dal Presidente Mattarella di provare aformare un nuovo Governo,cambierebbe circa il, il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione e i vari bonus? Le politiche di austerity di Mariosono note ai più, dunque quale strategie, si chiedono preoccupati anche quelli a cui manca poco alla pensione, potrebbe mettere in atto l’ex della BCE per risollevare le sorti economiche del nostro Paese? Moltissimi sanno il peso che hatant’é che lo stesso Professor Giuliano Cazzola in uno dei suoi ultimi edotoriali su Start Magazin intitolato “Che...

