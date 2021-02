De Paola: “Napoli ambiente spaccato, i tifosi vogliono il ritorno di Sarri” (Di giovedì 4 febbraio 2021) De Paola analizza il momento del Napoli Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, dove ha provato ad analizzare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Deanalizza il momento delPaolo De, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, dove ha provato ad analizzare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CLAMOROSA GATTUSO E' STATO AVVISATO, ADL HA GIA' SCELTO IL SUO SOSTITUTO. ECCO IL NOME CHE INFIAM… - Paola_zrz : RT @matteosalvinimi: Non si può votare per il pericolo del contagio? Dovremmo spiegarlo ai calabresi che votano per le regionali l'11 apri… - Paola_Glmnn : RT @lucy_esposito: «Giunti a Napoli, la terra perde per voi buona parte della sua forza di gravità, non avete più peso né direzione. Si cam… - burnedplanet : Rivoglio Paola a Napoli ora strillo fortissimo... - giuaddo99 : '#DePaola: 'De Laurentiis? Ecco cosa ho saputo, siamo in dirittura d'arrivo. Napoli col paracadute' -… -