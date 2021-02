De Marcos-Athletic Bilbao | il terzino rinnova

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Al cuor non si comanda. Il matrimonio Decontinuerà, infatti ilha infattito il contratto. Il contratto prevede clausole rescissorie? Come ha commentato il club? Oscar dee l’hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto delclasse 89?. Il nuovo accordo porta la data di scadenza al 30 giugno 2022 e, secondo quanto riportato dal club basco, non prevede una clausola rescissoria. Come di consueto anche il club basco ha commentato con grande felicità il nuovo accordo con uno dei giocatori simbolo della squadra: “Parliamo di uno dei capitani e simbolo della squadra attuale, in cui ha un ruolo importante, dato che ha giocato dieci partite in ...