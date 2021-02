Dayanne Mello, le prime parole dopo la morte del fratello: “Non meritava di finire così” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso”. E’ distrutta la modella brasiliana concorrente del Gf Vip, che ieri ha appreso dalla produzione del programma della morte del suo fratello minore Lucas Mello, 26 anni, morto in un incidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere unè un dolore immenso”. E’ distrutta la modella brasiliana concorrente del Gf Vip, che ieri ha appreso dalla produzione del programma delladel suominore Lucas, 26 anni, morto in un incidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

