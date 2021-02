Dayane Mello, le spaventose FOTO del mortale incidente del fratello (Di giovedì 4 febbraio 2021) La modella Dayane Mello ha perso il giovane fratello Lucas in un incidente stradale. Dal Brasile arrivano le immagini del drammatico evento. Nella giornata di mercoledì 3 febbraio 2021 Dayane Mello ha appreso della scomparsa del giovane fratello Lucas. La 31enne modella brasiliana era molto legata al giovane, che aveva 27 anni. Lucas è deceduto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La modellaha perso il giovaneLucas in unstradale. Dal Brasile arrivano le immagini del drammatico evento. Nella giornata di mercoledì 3 febbraio 2021ha appreso della scomparsa del giovaneLucas. La 31enne modella brasiliana era molto legata al giovane, che aveva 27 anni. Lucas è deceduto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - lamanu_c : @Dayane_mello_ Ma quelle che parlano di litigata, riferito a questa notte mi auguro che abbiano 15 anni e ancora no… - povgalriri : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… -