Dayane Mello e il fratello morto a 27 anni: "Non meritava di finire così. Da piccolo gli cambiavo il pannolino, era il mio cucciolo"" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo aver saputo della morte del fratello Lucas, rimasto vittima di un incidente stradale a 26 anni, Dayane Mello ha deciso di restare nelle Casa del Grande fratello Vip e affrontare questo momento difficile con il supporto e l'affetto di tutti i suoi compagni d'avventura nel reality di Canale 5. Quando hanno appreso la notizia, i coinquilini non ci hanno pensato due volte e si sono offerti di lasciare la casa tutti insieme regalando tutto il montepremi all'influencer brasiliana: ma è stata proprio lei a fermarli spiegando di voler restare nella Casa, fino alla fine. così, nella serata di mercoledì, hanno organizzato una veglia funebre per Lucas Mello, facendo volare in cielo una grande lanterna bianca, mentre Dayane condivideva con loro alcuni ricordi ...

