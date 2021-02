Dati sul vaccino insufficienti Pure la Svizzera stoppa AstraZeneca Le autorità elvetiche non danno l’autorizzazione Già negata in Francia | Germania e Svezia sugli over 65

Open_gol : Tutti i dati scientifici raccolti nel continente sul Coronavirus sono destinati a essere catalogati e messi a dispo… - AnnalisaChirico : Delegazione Oms a Wuhan per vederci chiaro sul virus dagli occhi a mandorla: ‘Dati mai visti prima’. Leggi qui ??… - RobertoBurioni : Sono appena usciti i dati di fase 3 dei vaccini Johnson & Johnson e Novavax. Efficacia buona a ma molto minore risp… - maramonicat : RT @ingv_president: Antartide, online e in tempo reale i dati sul campo magnetico della Terra - CislNazionale : RT @Cisl_ER: ??Ecco i dati degli infortuni sul #lavoro in Emilia-Romagna, @cirodonnarumma2 (Cisl ER): ???“Dati drammatici, nonostante il lock… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati sul

...18.600 imprese per un totale di oltre 130mila addetti e quasi 23 miliardi di euro fatturato (... Dopo lo stop del lockdown le venditemercato interno sono tornate a crescere nei mesi estivi, ......il Piano venga implementato in maniera consistente attraverso una linea specifica progettuale... "L'Italia - aggiunge commentando idell'Osservatorio di Ref - E riferiti all'anno 2020 - è ...Wuhan laboratorio: gli esperti Oms giunti a Pechino cambiano il tiro, dati mai visti ma niente caccia ai fantasmi o complotti da film.Il rullo per la bici è uno strumento utile per allenarsi in casa con la BDC o la MTB quando non è possibile pedalare per strada ...