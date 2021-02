Dall'Inps le lettere sul ricalcolo delle pensioni, ecco come difendersi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pandemia, emergenza sanitaria e crisi economica non fermano la macchina amministrativa dell'Inps per quanto riguarda la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dai pensionati. È quanto si legge sul quotidiano “Il Giornale”. L'Inps a molti pensionati manda lettere che sottolineano come negli anni abbiano percepito pensioni più alte di quelle spettanti. lettere che non specificano bene la motivazione e che adducono ad un semplice ricalcolo della prestazione la motivazione per la quale occorre restituire soldi all'Istituto. E in molti casi non si tratta di pochi euro, perché sul quotidiano c'è l'esempio di un pensionato a cui l'Inps chiede indietro la bellezza di 29.231 euro. Ma ci si può difendere, e adesso vediamo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pandemia, emergenza sanitaria e crisi economica non fermano la macchina amministrativa dell'per quanto riguarda la richiesta di restituzionesomme indebitamente percepite dai pensionati. È quanto si legge sul quotidiano “Il Giornale”. L'a molti pensionati mandache sottolineanonegli anni abbiano percepitopiù alte di quelle spettanti.che non specificano bene la motivazione e che adducono ad un semplicedella prestazione la motivazione per la quale occorre restituire soldi all'Istituto. E in molti casi non si tratta di pochi euro, perché sul quotidiano c'è l'esempio di un pensionato a cui l'chiede indietro la bellezza di 29.231 euro. Ma ci si può difendere, e adesso vediamo ...

infoiteconomia : Bonus Irpef, l'incentivo in arrivo il 23 febbraio dall'Inps: ecco a chi spetta la riduzione del cuneo fiscale - infoiteconomia : Bonus Renzi, l'incentivo Irpef in arrivo il 23 febbraio dall'Inps: ecco a chi spetta la riduzione del cuneo fiscale - sumaistu47 : Sarà uno dei primi dossier sul suo tavolo. Insieme alla cacciata dell'insulso #tridico_lo dall'Inps che sta portand… - ilpiratasonoio : Bonus Renzi, l'incentivo Irpef in arrivo il 23 febbraio dall'Inps: ecco a chi spetta la riduzione del cuneo fiscale… - LoGnuSagace : RT @Luca_Gualtieri1: Le quote maggiori di beneficiari del #reddito di cittadinanza risiedono al Sud e nelle Isole. Queste quote sono superi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Inps Totoministri Governo Draghi/ Nomi tecnici: Cottarelli, Cartabia, Belloni, Cantone e?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Ansa, salirebbero le quotazioni di Raffaele ... salgono le quotazioni nel totoministri del Governo tecnico il nome di Tito Boeri (ex Inps) come ...

Ape sociale

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità possieda contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle Inps interessate dall'Ape sociale: i versamenti si ...

Bonus Renzi, l'incentivo Irpef in arrivo il 23 febbraio dall'Inps: ecco a chi spetta la riduzione del cuneo fiscale Il Messaggero Osservatorio Piazze d'Italia: gli studi più attivi a gennaio 2021

A inizio anno si è registrata una intensa attività da parte degli studi regionali a fianco delle imprese in operazioni di M&A, nella contrattualistica e ...

Pensioni anticipate 2021,l’editoriale: sistema contributivo troppo penalizzante

Dai dati comunicati dall’Osservatorio dell’INPS pochi giorni fa relativamente alle pensioni erogate nell’anno 2020 emerge un dato molto interessante ma anche molto negativo per i pensionati. L’importo ...

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e'Ansa, salirebbero le quotazioni di Raffaele ... salgono le quotazioni nel totoministri del Governo tecnico il nome di Tito Boeri (ex) come ...Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità possieda contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelleinteressate'Ape sociale: i versamenti si ...A inizio anno si è registrata una intensa attività da parte degli studi regionali a fianco delle imprese in operazioni di M&A, nella contrattualistica e ...Dai dati comunicati dall’Osservatorio dell’INPS pochi giorni fa relativamente alle pensioni erogate nell’anno 2020 emerge un dato molto interessante ma anche molto negativo per i pensionati. L’importo ...