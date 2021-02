Dal Pino | “Mai parlato di Superlega | nessuna frenata sui diritti tv”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Conferenza stampa per il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, che haa margine dell’assemblea in merito aitv. Questi alcuni passaggi della conferenza stampa: “Come primo punto avevamo la nomina del consigliere indipendente, dove Conti ha mancato di un punto il quorum, e Blandini ha raccolto 7 voti. Confermati Tardini e Calabretta come sindaci effettivi, mentre abbiamo nominato uno dei supplenti. Sul tema della distribuzione e del term sheet, io ho fatto un invito dell’assemblea: invece di andare a votare la distribuzione e il term sheet, ho fatto un invito a riflettere sul futuro strategico della Serie A e di ragionare insieme. La nostra assemblea aveva deciso all’unanimità di percorrere il cammino della media company e ritenuto che la partnership con un fondo potesse garantire la stabilità, finanziaria e ...

