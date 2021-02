Dal calcio agli scacchi, così cambia il linguaggio della politica (Di giovedì 4 febbraio 2021) La scaletta di questi giorni delle breaking news è di quelle già viste: dimissioni del primo ministro e a seguire le consultazioni del presidente. La liturgia costituzionale è iniziata e proseguita, con i suoi sacerdoti laici a riempire dirette televisive, sempre uguali a se stesse da decenni, con fiumi di parole spesi a spiegare l’inspiegabile. O l’ovvio, a seconda dei punti di vista. Sono tornate le usate nebbie in cui la politica italiana tende a occultarsi, per storia e tradizione, da scolari ripetenti della democrazia. Ma c’è qualcosa di nuovo, quest’anno: la politica ha scoperto nuove metafore, attinte al gioco degli scacchi. Arrocco, scacco o scacco matto e, ovviamente, sacrificio del pedone. Anzi dei pedoni. O di chi si riteneva il Re. Prima, dal romanista Andreotti al milanista Berlusconi, era in voga l’uso ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) La scaletta di questi giorni delle breaking news è di quelle già viste: dimissioni del primo ministro e a seguire le consultazioni del presidente. La liturgia costituzionale è iniziata e proseguita, con i suoi sacerdoti laici a riempire dirette televisive, sempre uguali a se stesse da decenni, con fiumi di parole spesi a spiegare l’inspiegabile. O l’ovvio, a seconda dei punti di vista. Sono tornate le usate nebbie in cui laitaliana tende a occultarsi, per storia e tradizione, da scolari ripetentidemocrazia. Ma c’è qualcosa di nuovo, quest’anno: laha scoperto nuove metafore, attinte al gioco degli. Arrocco, scacco o scacco matto e, ovviamente, sacrificio del pedone. Anzi dei pedoni. O di chi si riteneva il Re. Prima, dal romanista Andreotti al milanista Berlusconi, era in voga l’uso ...

