Daiana | la sorella “nascosta” di Silvia Toffanin | ecco chi è

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La showgirl, protagonista di “Verissimo”, ha unaminore ed il suo nome è. Scopriamo chi è(Instagram)è una conduttrice televisiva e giornalista italiana. Nata in provincia di Vicenza, cresce con i suoi genitori e sua. Sua madre è australiana, per questo lei è bilingue. Ha studiato all’università Cattolica del Sacro Cuore nella facoltà di lingue e letterature straniere. Nel 1997 partecipa al concorso di bellezza “Miss Italia”, arrivando alla fase finale. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene nel 2000, nelle vesti di “letterina” del quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scotti. Due anni dopo debutta come presentatrice nel programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Daiana sorella

kronic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) LEGGI ANCHE Avete mai visto ladi Silvia Toffanin? Chi è[FOTO] LEGGI ANCHE Silvia Toffanin ...La conduttrice di "Verissimo" ed ex Letterina Silvia Toffanin, nonostante la relazione con Pier Silvio Berlusconi, è una donna molto riservata. Come sua. Silvia Toffanin (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) La padrona di casa del fortunato programma di Canale 5 " Verissimo ", Silvia Toffanin , è un personaggio decisamente ...Asia Argento choc a Verissimo:« Ho subito violenze da mia madre. Mi ha cacciata di casa a nove anni». L'attrice presenta da Silvia Toffanin, in anteprima televisiva, ...