Dai rossetti al fondotinta | è allarme plastica nei prodotti per il Make-Up

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati, lucidalabbra, mascara, cipria e, ovvero alcuni deipiù comuni per ilup e che entrano in contatto con occhi e bocca, contengono ingredienti in. È quanto emerge dal rapporto di Greenpeace “Il trucco c’è ma non si vede” in cui l’organizzazione ambientalista ha verificato la presenza di questi materiali, sia nelle liste degli ingredienti che attraverso indagini di laboratorio, nei trucchi di undici marchi: Bionike, Deborah, Kiko, Lancôme, Lush, Maybelline, Nyx, Pupa, Purobio, Sephora e Wycon. Si tratta di tipologie dinon interessati dal divieto d’uso di microplastiche in vigore in Italia dall’inizio del 2020. “La pandemia che stiamo vivendo ci insegna che dobbiamo cambiare il rapporto uomo-natura, favorendo una ...