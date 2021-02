Dagli impianti da sci ai voli Covid free fino a Sanremo: il Cts si riunisce per stabilire le nuove regole anti-contagio (Di giovedì 4 febbraio 2021) voli Covid free, impianti da sci e Sanremo: le nuove regole in arrivo Dagli impianti da sci a Sanremo sino ai voli Covid free: nella giornata di giovedì 4 febbraio il Cts si riunisce per stabilire le nuove regole anti-contagio. Convocata per le ore 13, la riunione dovrà affrontare soprattutto il tema delle riaperture delle piste da sci, previsto per il 15 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra Regioni, incluse quelle che si trovano in fascia gialla. regole ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)da sci e: lein arrivoda sci asino ai: nella giornata di giovedì 4 febbraio il Cts siperle. Convocata per le ore 13, la riunione dovrà affrontare soprattutto il tema delle riaperture delle piste da sci, previsto per il 15 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra Regioni, incluse quelle che si trovano in fascia gialla....

IlRamarro : #Reynolds arriva in Italia da Dallas e rimane impressionato dagli impianti della Roma e dallo stadio Olimpico, allo… - CorsiOnlineIta : Valutazione da rischio fulminazione? Come definito dagli articoli 80 e 84 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro h… - m_t_h_MWarrior : Nuove campagne di #rumore fatte dagli #escrementi che abitano accanto. Gli #impianti non consensuali stanno venendo… - giornaleradiofm : Un tesoro nelle microalghe, il progetto MewLife trasforma lo scarto in risorsa: (Adnkronos) - L’Europa produce circ… - sambuccoa : @PatriziaSolaria A Termini c'è il Mose de Noantri,mangia pure la plastica quando non raccoglie l'acqua dagli impian… -