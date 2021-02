Da oggi online su Prime Video, ‘I Fiori del Male’, film di Claver Salizzato con protagonista assoluta Flora Vona (Di giovedì 4 febbraio 2021) Esce oggi su Prime Video, il lungometraggio I Fiori del Male, diretto da Claver Salizzato (I giorni dell’amore e dell’odio – Cefalonia) e interpretato da Flora Vona nel triplice ruolo di tre donne in tre epoche diverse. Tra gli altri interpreti, Cristiano Priori, Donatella Pandimiglio, Prospero Richelmy, Graziano Scarabicchi e Francesco Castiglione. Il film, prodotto da Christian Vitale e scritto dal regista con Patrizia Pastagnesi, si avvale della direzione della fotografia di Matteo De Angelis, delle musiche di Marco Werba e del montaggio di Daniele Massa. Tre ritratti. Tre donne. Tre cortigiane. Attraverso tre secoli, dal Cinquecento al primo Novecento, tre personaggi femminili realmente esistiti ed entrati nella Storia, ma colti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Escesu, il lungometraggio Idel Male, diretto da(I giorni dell’amore e dell’odio – Cefalonia) e interpretato danel triplice ruolo di tre donne in tre epoche diverse. Tra gli altri interpreti, Cristiano Priori, Donatella Pandimiglio, Prospero Richelmy, Graziano Scarabicchi e Francesco Castiglione. Il, prodotto da Christian Vitale e scritto dal regista con Patrizia Pastagnesi, si avvale della direzione della fotografia di Matteo De Angelis, delle musiche di Marco Werba e del montaggio di Daniele Massa. Tre ritratti. Tre donne. Tre cortigiane. Attraverso tre secoli, dal Cinquecento al primo Novecento, tre personaggi femminili realmente esistiti ed entrati nella Storia, ma colti ...

