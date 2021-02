Da Cartabia a Panetta | i nuovi nomi del totoministri del governo Draghi e le possibili riconferme

(Di giovedì 4 febbraio 2021): iltra– Non sarà una squadra “alla Monti”, costituita esclusivamente o prevalentemente da tecnici, ma un esecutivo sulla scia dell’esperienza Ciampi: un mix di politici e tecnici per raggiungere un punto di equilibrio. È questo ciò che trapela dai primi incontri istituzionali svolti ieri da Mario, che ha accettato con riserva l’incarico di formare unistituzionale “di alto profilo”, conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al contrario di Ciampi, che non fece consultazioni, Marioavvierà oggi i suoi incontri con le varie forze politiche (qui le ultime notizie ...

Il dream team di Mario Draghi ruota intorno a 15 - 16 poltrone. Ed è tempo di totoministri: daa Capua, da Giovannini a, ecco chi e dove potrebbe trovare posto nel nuovo esecutivo. Tra ipotesi di conferme, ritorni e novità. La possibile formazione - Come sottosegretario alla ...Draghi, scatta il totoministri: in lizza, Giovannini,e Capua MartaIlaria Capua Enrico Giovannini La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese Luciana Lamorgese Draghi, ...Affidarsi solo ai tecnici o creare un mix con i leader politici: questo è il dilemma per il governo Draghi. L’ex presidente della Bce non ha ancora iniziato le consultazioni con i partiti, ma già fioc ...Il leader di Iv si gode il momento e ricompatta i suoi. L'ex premier è convinto che i dubbi su Draghi cadranno ...