“Da Bolsonaro strategia negazionista per fare propagare il virus. Ha causato morti e violato diritto alla vita” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “È solo una piccola crisi“, “tutta isteria collettiva. Il paese sarà libero solo quando un determinato numero di persone si sarà contagiato e avrà gli anticorpi“. E ancora: “i media vi hanno ingannato su questo virus”, “è una psicosi, il 70% della popolazione prenderà il virus e non si può fare niente”: sono alcune delle tante esternazioni fatte in questo anno di pandemia dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Frasi che non sarebbero solo le esternazioni eccessive di un negazionista, ma che in realtà sottitendono una vera e propria “strategia istituzionale di propagazione del virus”. L’accusa arriva da uno studio, pubblicato sul quotidiano El Pais, dal Centro di studi di diritto sanitario dell’università di Sao Paolo e dell’ong Conectas Derechos ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “È solo una piccola crisi“, “tutta isteria collettiva. Il paese sarà libero solo quando un determinato numero di persone si sarà contagiato e avrà gli anticorpi“. E ancora: “i media vi hanno ingannato su questo”, “è una psicosi, il 70% della popolazione prenderà ile non si puòniente”: sono alcune delle tante esternazioni fatte in questo anno di pandemia dal presidente del Brasile, Jair. Frasi che non sarebbero solo le esternazioni eccessive di un, ma che in realtà sottitendono una vera e propria “istituzionale di propagazione del”. L’accusa arriva da uno studio, pubblicato sul quotidiano El Pais, dal Centro di studi disanitario dell’università di Sao Paolo e dell’ong Conectas Derechos ...

