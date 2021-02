Da Bankitalia a Palazzo Chigi, una lunga tradizione di passaggi di potere (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Quando lo Stato ha bisogno di un "tecnico" è alla Banca d'Italia che si volge immediatamente lo sguardo. Nei periodi di crisi della storia repubblicana è stata via Nazionale, a più riprese, a fornire competenze tecniche e umane per ridare stabilità al Paese. Dalle sue fila sono usciti due presidenti della Repubblica, due capi del Governo, oltre a uno folto stuolo di ministri e sottosegretari. Insomma, quando le carte si incartano, è pescando negli uffici dell'istituto centrale che spesso giunge la soluzione per superare veti incrociati, antipatie parallele e blocchi ideologici. E se in queste ore torna a circolare il nome dell'ex governatore Mario Draghi per la successione a Giuseppe Conte non c'è da restare sorpresi. Luigi Einaudi, il primo presidente eletto dal Parlamento L'abitudine nasce sin dagli albori della Repubblica, quando è Luigi Einaudi a traslocare da ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Quando lo Stato ha bisogno di un "tecnico" è alla Banca d'Italia che si volge immediatamente lo sguardo. Nei periodi di crisi della storia repubblicana è stata via Nazionale, a più riprese, a fornire competenze tecniche e umane per ridare stabilità al Paese. Dalle sue fila sono usciti due presidenti della Repubblica, due capi del Governo, oltre a uno folto stuolo di ministri e sottosegretari. Insomma, quando le carte si incartano, è pescando negli uffici dell'istituto centrale che spesso giunge la soluzione per superare veti incrociati, antipatie parallele e blocchi ideologici. E se in queste ore torna a circolare il nome dell'ex governatore Mario Draghi per la successione a Giuseppe Conte non c'è da restare sorpresi. Luigi Einaudi, il primo presidente eletto dal Parlamento L'abitudine nasce sin dagli albori della Repubblica, quando è Luigi Einaudi a traslocare da ...

