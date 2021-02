Cyberbullismo | Revenge Porn e solitudine nel 2020 | quando il segno ‘più’ è un dato negativo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Già alla fine dello scorso anno avevamo parlato di come la pandemia avesse acuito fenomeni criminali che si sviluppano attraverso la rete. Lo avevamo fatto con i numeri forniti dalla Polizia Postale, basati sulle denunce ricevute nel corso dei 12 mesi del. Dati preoccupanti sotto tutti gli aspetti, con incrementi percentuali a tre cifre in quasi ogni reato telematico. E tra questi ci sono anche bullismo eche sui social hanno trovato la loro linfa vitale in questo anno complicato per tutti. E oggi, a pochi giorni dalla Giornata nazionale contro bullismo e(domenica 7 febbraio) e del Safer internetday (martedì 9 febbraio), l’Osservatorio InDifesa ha pubblicato i dati sul(e non solo) evidenziati dalle segnalazioni ricevute dai più giovani nel ...