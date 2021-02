Crisi governo, Renzi: «Draghi è la speranza del paese. L’odio di questi giorni mi ha fatto male» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi governo Renzi intervista – Giovedì 4 febbraio 2021. «È probabile che io sia il più impopolare del paese, è improbabile che Conte sia più popolare, ma è certo che Draghi sia il più competente. Va bene così». Nel day after del Conte due e nelle prime ore di Draghi incaricato Matteo Renzi sembra assai soddisfatto del suo operato. Non c’è stato modo di dialogare: «Quando noi abbiamo tolto dal tavolo tutti gli elementi divisivi, sia sui nomi che sui contenuti, e loro hanno rilanciato su giustizia e Mes. Lì ho capito che era finita», ha detto il leader di Italia Viva a “Repubblica”. Alla domanda “Come ha festeggiato la cacciata di Conte?”, Renzi ha risposto: «Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)intervista – Giovedì 4 febbraio 2021. «È probabile che io sia il più impopolare del, è improbabile che Conte sia più popolare, ma è certo chesia il più competente. Va bene così». Nel day after del Conte due e nelle prime ore diincaricato Matteosembra assai soddisdel suo operato. Non c’è stato modo di dialogare: «Quando noi abbiamo tolto dal tavolo tutti gli elementi divisivi, sia sui nomi che sui contenuti, e loro hanno rilanciato su giustizia e Mes. Lì ho capito che era finita», ha detto il leader di Italia Viva a “Repubblica”. Alla domanda “Come ha festeggiato la cacciata di Conte?”,ha risposto: «Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come ...

