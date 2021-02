Crisi, dai licenziamenti ai vaccini: le urgenze sul tavolo e l’agenda Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oltre alla necessità di un cambio di marcia nell’elaborazione del Recovery plan, occorre velocizzare la campagna di vaccinazione e decidere se rinnovare il blocco dei licenziamenti, in scadenza a fine marzo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oltre alla necessità di un cambio di marcia nell’elaborazione del Recovery plan, occorre velocizzare la campagna di vaccinazione e decidere se rinnovare il blocco dei, in scadenza a fine marzo

TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - carlaruocco1 : La crisi innescata da Italia Viva ha bloccato i nuovi #ristori, aiuti per i lavoratori dello spettacolo, per i bari… - fattoquotidiano : #RISTORI CONGELATI La crisi innescata da Italia Viva ha bloccato i nuovi aiuti. Dai lavoratori dello spettacolo ai… - fisco24_info : Crisi, dai licenziamenti ai vaccini: le urgenze sul tavolo e l’agenda Draghi: Oltre alla necessità di un cambio di… - nontivoglio : RT @GoffredoB: @matteorenzi può non piacere, è un gambler della politica, la crisi è stata un azzardo pazzesco. ma nel 2019 ha lasciato @ma… -