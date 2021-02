Cremonese, si può sfidare il club grigiorosso su Blooza (Di giovedì 4 febbraio 2021) sfidare la Cremonese in un fantasy game? Da questo fine settimana è possibile. U.S. Cremonese è infatti il primo club professionistico presente su Blooza, il gioco basato su carte digitali collezionabili compatibile sia con Android sia con iOS, scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.Cimentarsi con la Cremonese nell’arena esclusiva dedicata ai grigiorossi è semplicissimo: basterà collezionare le Blooza dei calciatori di Serie A e schierare la formazione composta da un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti più una riserva per ruolo. Il Blooza-allenatore che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà ad ogni appuntamento una maglia originale di un calciatore grigiorosso, autografata dallo stesso. La prima ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021)lain un fantasy game? Da questo fine settimana è possibile. U.S.è infatti il primoprofessionistico presente su, il gioco basato su carte digitali collezionabili compatibile sia con Android sia con iOS, scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.Cimentarsi con lanell’arena esclusiva dedicata ai grigiorossi è semplicissimo: basterà collezionare ledei calciatori di Serie A e schierare la formazione composta da un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti più una riserva per ruolo. Il-allenatore che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà ad ogni appuntamento una maglia originale di un calciatore, autografata dallo stesso. La prima ...

ItaSportPress : Cremonese, si può sfidare il club grigiorosso su Blooza - - Luca_Ntr : @Julio_Arnes Alt! La Cremonese vinse, ma non asfaltò nessuno, Alex manco era in panchina, anzi ci andava pure poco… - NandoPiscopo1 : RT @salda__: «Tomori può fare la differenza. Il calcio ora va più in un uno contro uno, giocando di sistema. Il difetto? Aver giocato tropp… - SEMPREFMILAN : RT @salda__: «Tomori può fare la differenza. Il calcio ora va più in un uno contro uno, giocando di sistema. Il difetto? Aver giocato tropp… - CorkScrew12 : RT @salda__: «Tomori può fare la differenza. Il calcio ora va più in un uno contro uno, giocando di sistema. Il difetto? Aver giocato tropp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese può Promesse: le sfide tricolori di Ancona

Aggiornamenti in tempo reale su fidal.it , il racconto delle gare è anche sui social e si può ... I due medagliati europei giovanili (il cremonese argento U20, il livornese oro U18) si ritrovano quest'...

Pisa, si prepara la sfida alla Cremonese

Mentre D'Angelo può tirare un sospiro di sollievo per aver recuperato Belli e Lisi , quest'ultimo ... Nelle prossime ore si deciderà anche la formazione anti - Cremonese. Commenti Condividi Facebook ...

Aggiornamenti in tempo reale su fidal.it , il racconto delle gare è anche sui social e si... I due medagliati europei giovanili (ilargento U20, il livornese oro U18) si ritrovano quest'...Mentre D'Angelotirare un sospiro di sollievo per aver recuperato Belli e Lisi , quest'ultimo ... Nelle prossime ore si deciderà anche la formazione anti -. Commenti Condividi Facebook ...