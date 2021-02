Covid, “valutare sanzioni contro i medici no vax”: la decisione dell’Ordine di Bologna (Di giovedì 4 febbraio 2021) I medici dell’Ordine di Bologna che si esprimeranno pubblicamente contro la vaccinazione anti-Covid rischieranno dei provvedimenti disciplinari. “Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate, o peggio ancora, artatamente interpretate”, si legge in un documento redatto dalla commissione Vaccini dell’Ordine e condiviso da varie personalità della sanità bolognese. Al momento l’adesione dei medici bolognesi, ha spiegato in conferenza stampa il presidente dell’Ordine bolognese Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Idiche si esprimeranno pubblicamentela vaccinazione anti-rischieranno dei provvedimenti disciplinari. “Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochiprovenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate, o peggio ancora, artatamente interpretate”, si legge in un documento redatto dalla commissione Vaccinie condiviso da varie personalità della sanità bolognese. Al momento l’adesione deibolognesi, ha spiegato in conferenza stampa il presidentebolognese Luigi ...

