Covid Valle d'Aosta, 11 nuovi contagi: bollettino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio emergenza i casi positivi totali sono 7.826, i casi positivi attuali 188, uno in meno rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 158 in isolamento domiciliare. I guariti ad oggi risultano 7.232, in aumento di 12 rispetto a ieri, i tamponi ad oggi effettuati sono 7.1235, +353, di cui 1286 processati con test antigenico rapido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

