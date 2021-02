Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 13.659 casi su 270.142 tamponi, 422 morti. DIRETTA (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è al 5.05%. Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra, secondo il presidente Cartabellotta, i "primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Il Centro europeo per la prevenzione ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul Covid: Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia. Locatelli a Sky TG24: "Entro giugno, copertura vaccinale per 20 mln di italiani". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è al 5.05%. Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra, secondo il presidente Cartabellotta, i "primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Il Centro europeo per la prevenzione ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul: Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia. Locatelli a Sky TG24: "Entro giugno, copertura vaccinale per 20 mln di italiani".

