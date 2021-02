Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 13.659 casi su 270.142 tamponi, 422 morti. DIRETTA (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, aumentano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, scendono invece i ricoverati con sintomi: sono 328 in meno. il tasso di positività è al 5.05%. Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra, secondo il presidente Cartabellotta, i "primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Secondo il Centro europeo per la prevenzione, Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, aumentano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, scendono invece i ricoverati con sintomi: sono 328 in meno. il tasso di positività è al 5.05%. Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra, secondo il presidente Cartabellotta, i "primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Secondo il Centro europeo per la prevenzione, Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia.

rafirexit : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - silvanhoe : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - MuredduGiovanni : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - giannisassari08 : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - RubiuAntonello1 : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… -