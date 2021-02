(Di giovedì 4 febbraio 2021) Leerano appena state riaperte e già si apprestano a chiudere nuovamente. La causa? Una serie dia effetto domino all’interno delle. Furioso il sindaco di. Primo Cittadino di, Silvio Cuffaro, ha infatti dichiarato: “Io mi rifiuto di amministrare in questo modo”. E punta il dito contro Lagalla, assessore regionale alla Pubblica Istruzione: “E non mi fate ridere con queste circolari, perché mi mortificate come sindaco. Io quando emetto le ordinanze lo faccio con grande senso di responsabilità. Non mi pare sensato che debbo contattare altri, quando vedo che i miei concittadini sono in pericolo”. “Quando firmo le ordinanze” continua il sindaco di, “non consulto nessuno dell’Asp, perché sono la massima autorità sanitaria locale. In ...

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - QuotidianPost : Covid Sicilia: contagi a catena, chiudono scuole a Raffadali. Tortorici zona rossa - infoitinterno : Covid, monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe: Sicilia migliora - Spinning2020 : @MarcoA74291937 @gustinicchi LO STESSO CHE CON I VACCINI E LA VACCINAZIONE COVID, 'chiediamo esonero da responsabil… - AnsaSicilia : Positivo a covid va a pescare, denunciato da carabinieri. Era al porto di Stazzo ad Acireale | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

... Marche, Piemonte, Puglia,, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta . Stabile la situazione nel ... Dagli impianti da sci ai volifree fino a Sanremo: il Cts si riunisce per stabilire le nuove ...Conferma attesa in zona arancione sia per la Provincia di Bolzano che per la. Entrambe ... Il 2 febbraio il numero dei casi di- 19 è sceso a 71, ma ieri è risalito a 141. La situazione ...Il sindaco di Raffadali ha detto: "non consulto nessuno dell’Asp, perché sono la massima autorità sanitaria locale" ...È stato pubblicato il bando per l’affidamento della campagna di comunicazione all’interno del progetto See Sicily promosso dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di rilanciare il turismo e sostenere ...