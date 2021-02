Covid, parla la ricercatrice di Siena Claudia Sala: «Abbiamo scoperto un anticorpo monoclonale potente. Ne basterà poco e ci farà risparmiare» – L’intervista (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Aifa ha dato il via libera all’utilizzo, l’Europa attende Ema per lo stesso verdetto e c’è già chi parla di una nuova boccata d’ossigeno nella lotta al Covid. Eli Lilly e Regeneron sono le aziende che producono i due costosi anticorpi monoclonali su cui potremo contare a caro prezzo e soltanto per uso emergenziale. Ma l’Italia è già in azione da mesi per una sperimentazione che potrebbe aiutarci anche a livello economico. Claudia Sala fa parte di questo importante team: biologa, esperta in malattie infettive, vaccini e microbiologia molecolare, è al lavoro con il noto dottor Rino Rappuoli, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab. Nei laboratori della Fondazione no profit Toscana Life Sciences (TLS) di Siena, la dottoressa Sala lavora con altri 17 colleghi, tra ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Aifa ha dato il via libera all’utilizzo, l’Europa attende Ema per lo stesso verdetto e c’è già chidi una nuova boccata d’ossigeno nella lotta al. Eli Lilly e Regeneron sono le aziende che producono i due costosi anticorpi monoclonali su cui potremo contare a caro prezzo e soltanto per uso emergenziale. Ma l’Italia è già in azione da mesi per una sperimentazione che potrebbe aiutarci anche a livello economico.fa parte di questo importante team: biologa, esperta in malattie infettive, vaccini e microbiologia molecolare, è al lavoro con il noto dottor Rino Rappuoli, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab. Nei laboratori della Fondazione no profit Toscana Life Sciences (TLS) di, la dottoressalavora con altri 17 colleghi, tra ...

ilriformista : #Conte non parla dei morti per #Covid per occultare il suo fallimento - riccardofasan15 : RT @mattino5: #Covid in Calabria, è caos legato ai tamponi. Il tracciamento dei positivi è fuori controllo? A #Mattino5 parla un consigli… - infoitcultura : Perché la seconda ondata di Covid ha colpito più della prima? Se ne parla a ‘Presadiretta’ - MaggioreSimona : personalmente coinvolgerei TUTTE le forze politiche, oltre alle parti sociali! E' un anno che si parla di 'GUERRA'… - mattino5 : #Covid in Calabria, è caos legato ai tamponi. Il tracciamento dei positivi è fuori controllo? A #Mattino5 parla u… -