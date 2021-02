Covid | oggi nel Paese 13 659 nuovi contagi e 422 vittime Da ieri però altri 17 680 guariti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Siamo sempre ‘lì’ con la situazione coronavirus dove, un giorno meglio e l’altro peggio, ormai i numeri sembrano addirittura essersi ‘standardizzati’. Ad ogni modo dain Italia sono stati effettuati complessivamente270.142 tamponi (tra molecolari e antigenici) che, in virtù dei13.659individuati, hanno disegnato un tasso di positività pari al 5%. Inoltre, informa il quotidiano report stilato dal ministero della Salute, attualmente nelgli italiani positivi (ma non tuti ‘malati’), sono 430.277. Rispetto a, con una in meno,sono quattro le regioni che sono andate oltre i mille casi. Nell’ordine la prima è la Lombardia (1.746), seguita poi dalla Campania (1.544), dall’Emilia Romagna (1.192), e dal Lazio ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - mante : Il sindaco di Corzano (BS) oggi: 'Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementar… - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - MariaStellabra : RT @regionetoscana: #Vaccino anti #Covid, da oggi riaperte le agende di prenotazione destinate agli operatori degli ospedali e delle RSA, a… - eli_eufrasia : RT @maurobiani: Continua lo stallo. #Covid_19 Oggi su @repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

In Puglia 31 morti e 975 positivi, il 9,6% dei test Su 10.148 test per l'infezione da- 19in Puglia sono stati registrati 975 casi positivi e 31 decessi. Il tasso di positività è pari al ......dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di. Il Cts ha quindi escluso la possibilità di aprire gli impianti nelle regioni in zona arancione. LE ULTIME NOTIZIE Flash: ok ...I casi regione per regione Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La vari ...Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Enel chiude il 2020 con un ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro, invariato rispetto al 2019, ricavi a 65,0 miliardi di ...