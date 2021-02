Covid, Mastella lancia l’allarme: “Il Sannio è la provincia campana dove il virus corre di più” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce la percentuale di contagi nel Sannio e Mastella annuncia possibili nuove strette. Attraverso facebook, il sindaco di Benevento è tornato a chiedere responsabilità ai cittadini del capoluogo. E lo ha fatto dopo aver chiesto ai responsabili di Gimbe un aggiornamento sui dati della Campania. Il quadro emerso è preoccupante, considerato che nel periodo compreso dal 20 gennaio al 3 febbraio è la provincia sannita quella che fa registrare una crescita di contagi più alta. Di seguito, il post dell’inquilino di palazzo Mosti: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce la percentuale di contagi nelannuncia possibili nuove strette. Attraverso facebook, il sindaco di Benevento è tornato a chiedere responsabilità ai cittadini del capoluogo. E lo ha fatto dopo aver chiesto ai responsabili di Gimbe un aggiornamento sui dati della Campania. Il quadro emerso è preoccupante, considerato che nel periodo compreso dal 20 gennaio al 3 febbraio è lasannita quella che fa registrare una crescita di contagi più alta. Di seguito, il post dell’inquilino di palazzo Mosti: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

