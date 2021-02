Covid, le ultime news. Rimodulato piano vaccinale: 14 milioni di dosi entro aprile. LIVE (Di giovedì 4 febbraio 2021) Accordo Regioni-Governo sul piano vaccinale. Appello di Speranza e Boccia alle Regioni: "La crisi non sacrifichi unità e collaborazione acquisita e la campagna di vaccinazione" . Locatelli a Sky tT24 assicura: "entro Giugno, copertura vaccinale per 20 milioni di italiani". Via libera dell'Aifa a due anticorpi monoclonali Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) Accordo Regioni-Governo sul. Appello di Speranza e Boccia alle Regioni: "La crisi non sacrifichi unità e collaborazione acquisita e la campagna di vaccinazione" . Locatelli a Sky tT24 assicura: "Giugno, coperturaper 20di italiani". Via libera dell'Aifa a due anticorpi monoclonali

