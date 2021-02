Covid, l’Arabia Saudita sospende i voli da 20 paesi (Italia compresa) (Di giovedì 4 febbraio 2021) l’Arabia Saudita ha sospeso – a partire da mercoledì 3 febbraio – gli arrivi da 20 paesi, tra cui l’Italia, nel quadro delle misure per limitare la diffusione del Covid-19 nel regno. Secondo quanto riporta il sito ‘Arab News’, il provvedimento è entrato in vigore alle 21 (le 19 in Italia) e riguarderà tutti i viaggiatori con le eccezioni dei diplomatici, degli operatori sanitari e delle loro famiglie. Sono esenti i diplomatici, i cittadini sauditi, i residenti, nonche’ il personale sanitario e le loro famiglie. Tra i paesi interessati dal blocco figurano, oltre l’Italia, Emirati, Egitto, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Brasile e Sudafrica. Il divieto di ingresso si applica anche ai viaggiatori che sono transitati per uno dei 20 ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha sospeso – a partire da mercoledì 3 febbraio – gli arrivi da 20, tra cui l’, nel quadro delle misure per limitare la diffusione del-19 nel regno. Secondo quanto riporta il sito ‘Arab News’, il provvedimento è entrato in vigore alle 21 (le 19 in) e riguarderà tutti i viaggiatori con le eccezioni dei diplomatici, degli operatori sanitari e delle loro famiglie. Sono esenti i diplomatici, i cittadini sauditi, i residenti, nonche’ il personale sanitario e le loro famiglie. Tra iinteressati dal blocco figurano, oltre l’, Emirati, Egitto, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Brasile e Sudafrica. Il divieto di ingresso si applica anche ai viaggiatori che sono transitati per uno dei 20 ...

